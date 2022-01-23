بناءً علي الطلب المقدم من نائب التنسيقية..إدراج مركز الإبراهيمية بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

/674505/بناء-علي-الطلب-المقدم-من-نائب-التنسيقيةإدراج-مركز-الإبراهيمية-بالشرقية-ضمن-حياة-كريمة

بناءً علي الطلب المقدم من النائب الدكتور خالد بدوي، بشأن إدراج مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قالت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقرر توسيع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتشمل حميع القري والتوابع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 175 مركز في 20 محافظة، لتخدم 55 مليون مواطن خلال ثلاثة سنوات بداية من عام 2021.

دوت الخليج

ادارج مركز الابراهيمية ضمن حياة كريمة

وتستهدف المرحلة الأولي من المبادرة خلال العام السابق 2021 عدد 1371 قرية في 51 مركز موزعة علي عدد 20 محافظة ويستفيد منها حوالي 17% من سكان القري المستهدفة بالمبادرة.

ومن المخطط أن يتم إدراج باقي المراكز المستهدفة بإجمالي 3299 قرية خلال عامي 2022و 2023، وفقا للأولويات التي تحددها اللجنة الرئيسية المشرفة علي المشروع بناء علي الضوابط التي تم تحديدها.

هذا وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية غدا الإثنين الساعة السابعة مساء ويتم بثها عبر صفحة التنسيقية على فيسبوك بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض.

وانقسمت الآراء ما بين مؤيد للفيلم يرى أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته، ومعارض يعتقد أن الفيلم محتواه جريء وغير مناسب للثقافة العربية.

وسيدور النقاش في هذا الاطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.