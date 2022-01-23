إفريقية النواب تناقش توفير لقاحات كورونا بالقارة السمراء..والاعضاء: "لم تحصل إلا على 2 % مما وعدت به"

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ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، موضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق الخولى، بشأن توفير لقاحات كورونا للقارة الأفريقية بحضور ممثلي وزارتي الخارجية والصحة.

دوت الخليج

توفير لقاحات كورونا للقارة الافريقية

أكد النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، حرص مصر على توفير اللقاح لدول القارة السمراء والحصول على حصتها الدولية، لافتا إلى إنها حصلت على 2 % مما وعدت به، بلغت 540 مليون جرعة الي افريقيا استهلك منها 310 مليون.

وأوضح رئيس أفريقية النواب، أن هناك العديد من الدول الأفريقية لا تمتلك بنية أساسية مناسبة لتلقي اللقاحات، كالتسجيل الالكتروني للحصول على اللقاح، والتقسيم على مراحل، فضلا عن عدم وجود اماكن ملائمة لتخزين اللقاحات، مشددا على ضرورة مساعدة افريقيا فى بناء بناء بنية اساسية حتي تستطيع الاستفادة من اللقاح.

هذا وأكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، علي الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البرلمان المصري في التواصل مع البرلمانات المناظرة من أجل توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لدول القارة الافريقية، والحديث عن غياب العدالة في توزيع اللقاحات، علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

واشار الخولي إلي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وعدم المساواة في توزيعها بأنه أمر "غبي"، مشددا علي أهمية الدور المصري والمجهودات الرامية لتوفير اللقاحات ومسانده الدول الافريقية المباشرة أو غير المباشرة منها، ويظل لها دور سياسي ودبلوماسي مع مختلف الأطراف بأنه لا يمكن تجاهل أفريقيا.

وأضاف الخولي، إلي أن الجميع في مركب واحد، مشيرا إلي أهمية وضع تصورات بشأن البنية التحتية في أفريقيا بما يمكنها من تلقي اللقاحات، مع الضغط بقوة فيما يخص مجال الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

واستطرد الخولي قائلا : "نحن أمام قضيه حق في الحياة، وعلي جميع أطراف المجتمع الدولي دعمها ومساندتها فلا يمكن سيطرة الدول الغنية علي اللقاحات وتجاهل افريقيا"

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق الخولى، بشأن توفير لقاحات كورونا للقارة الأفريقية.

كما قالت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن انتشار جائحة فيروس كورونا كشفت العنصرية والتهميش التي عاني منها الأفارقة لعقود طويلة، إضافة إلى صعوبة الحصول على اللقاحات من المجتمع الدولي، مضيفة” لازالنا نعامل على أننا موطنون من الدرجة الثانية”.

وثمنت النائبة رشا أبو شقرة، الجهود الناجحة التي تبذلها وكالة الدواء الأفريقية فى تحقيق الريادة المصرية فى مجال الدواء، لافتة إلى جهود وزارتي الصحة والخارجية فيما يتعلق بوكالة الدواء الأفريقية.

وتساءلت رشا أبو شقرة، هل مصر تستحق أن تستضيف او تكون مقرر دائم لوكالة الدواء فى مصر، مشددة على ضرورة صناعة الدواء فى افريقيا وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواء داخليا.

كما تساءلت عضو مجلس النواب، عن مجهودات وزارة الخارجية حول وجود مقر لوكالة الدواء فى مصر؟.