لجنة الطاقة توصي بتحمل محافظة القليوبية نفقات مرافق  مدرستي اجهور (صور)

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أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أنه نظرا للمنفعة العامة يتم توصيل مرفق الكهرباء علي نفقة المحافظة بجانب قيام المحافظة بدفع جميع النفقات ويتم أيضا اعادة المقايسة نظرا لتكلفتها الحالية الباهظة .

دوت الخليج

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم دفع مقايسة الكهرباء وتركيب عداد كهرباء بمدرسة أجهور الصغرى للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية، وترأس اللجنة النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة.

وقال ممثل هيئة الأبنية التعليمية انه منذ إنشاء الهيئة وما نقوم به واضح في هذه المسائل حيث اننا نستلم الارض المخصصة لبناء مدرسة ونقوم بالبناء ثم نقوم بتوصيل المرافق ومراجعة جميع المقياسات ، موضحا ان المحافظة هي المسئول عن عملية الدفع.

لجنة الطاقة توصي بتحمل محافظة القليوبية نفقات مرافق مدرستي اجهور

وأشار أنه في بداية الأمر إذا تعهدت المحافظة بتوصيل جميع المرافق نقوم بالبناء الفعلي وهو ما حدث في تلك المدرسة لم نستطع بناء مدرسة علي بعد ٢ كيلو دون تعهد حول توصيل جميع المرافق، موضحا ان المحافظة تقوم بتوصيل جميع المرافق حتي باب المدرسة وكل الأمور الداخلية مسئولية الأبنية التعليمية.

ومن جانبه قال مقدم الطلب أن هناك مدرستين واحدة تم بناءها والآخري جاري بناءها وهناك محولين استقطعوا جزء من المدرسة لبناءهم وحتي الآن لم توجد كهرباء بهما.

وعلقت ممثلة المحافظة ان المدرسة تبرع من احد الأشخاص وأنها خارج الحيز العمراني وكان هناك مشكلة عن تحديد مكان المحول الكهربائي والذي وصل تكلفته مليون و٤٤٩ الف لتوصيل كابلات بمسافة ٢ كيلو وستقوم المحافظة بتولي الامر وسيتم ضمها ضمن الخطة القادمة وبطء الاجراءات بسبب المخاطبات للجهات المختصة.

وقال محمد الجبلاوي وكيل اللجنة ورئيسها انه نظرا للمنفعة العامة لا يحق للكهرباء ان تتحصل علي هذا الرقم الكبير وخاصة من مؤسسة بها نفع عام ، موضحا ان الأرقام المطلوبة المحول الكهربائي للمدرستين مبالغ فيه وعلي الكهرباء ان تراجع نفسها في هذه الأرقام .

وعلق ممثل الكهرباء انه سيتم اعادة الدراسة لتقليل الأرقام وإذا وجدنا هناك قرار بالتقليل سنقوم بالإرسال .