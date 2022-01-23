/674508/الصحة-العالمية-تكشف-موعد-النهاية-المحتملة-لفيروس-كورونا

كشف هانس كلوجه مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، ان النهاية المتوقعة لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا من المتوقع أن تكون بعد المتحور أوميكرون.، موضحا إن المتحور "أوميكرون" الذي قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة وقد يقرب الأزمة الصحية من النهاية.

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كلوجه اكد في تصريحات صحفية لوكالة "فرانس برس": من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس، وكانت أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل لها أن العالم يسجّل 3 ملايين إصابة بـ"كورونا" يوميا خلال الأسبوع الأخير بارتفاع تجاوز 5 أضعاف منذ تفشي "أوميكرون.

خطورة عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل

الدكتور مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، كان قد حذر من خطورة عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل في بعض البلدان حول العالم، والذي قد يؤدي إلى مأساة كبيرة بنهاية عام 2022، وأضاف أنه على مدار العامين الماضيين ثبت أنه من الممكن التقليل بشكل كبير من تفشي الحالات المرضية الشديدة التي تحتاج إلى تلقي العلاج في المستشفيات وتقليل أعداد الوفيات بسبب كورونا بشكل كبير نتيجة للتوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم، لا سيما لأولئك الأكثر عرضة للخطر.

اكتشاف طريق فعلي للخروج من المرحلة الحادة للوباء

وأكد رايان، في بيان متلفز أن اللقاحات، جنبًا إلى جنب مع التدابير الاحترازية الأخرى، سمحت باحتمالية اكتشاف طريق فعلي للخروج من المرحلة الحادة للوباء، لكن من غير المرجح أن يختفي الفيروس نفسه، خاصة بعد ما تم رصده من قدرة سارس-كوف-2 على التطور والبقاء، وأوضح رايان إلى أن الجهود سوف تتواصل لضمان توصيل اللقاح إلى من يحتاجون إليه، لكن ما تود منظمة الصحة العالمية تحقيقه هو بلوغ مرحلة يستقر فيها الفيروس عند نمط منخفض المستوى للغاية، والذي يمكن أن يشهد بالطبع حالات تفشي عرضي بين من لم يحصلوا على اللقاح.

نسب تلقيح بين سكان كل دولة

وأعرب رايان عن أمله في التمكن من الاقتراب أو تحقيق أو تجاوز الأهداف الأصلية وهي نسب تلقيح بين سكان كل دولة تتجاوز 10% و40% ثم 70%، موضحًا أنه لم يتم تحقيق تغطية بنسبة 40% بعد في العديد من البلدان، وهي النسبة التي يمثل الوصول إليها حاليًا أولوية مطلقة، مضيفا : "لقد رأينا أن هذا الوباء يتم السيطرة عليه بشكل فعال من منظور المرض والوفاة، الذي يسببه، نتيجة للاستخدام السليم والاستراتيجي للتطعيم باللقاحات".