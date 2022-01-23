بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى، الدكتور وائل نبيل عبدالسلام عبدالمجيد، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور حمدى محمد حسين شحات، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور ياسر فتحى حسين على جمعة، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنيا، الدكتورة أمل محمد محمود محمد، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة المنيا، الدكتور طارق محمد صلاح الدين إبراهيم فتحى، عميدًا لكلية التربية الرياضة جامعة المنيا، الدكتورة نيفين جلال إبراهيم عيد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.

كما تم تعيين الدكتور شريف محمد صبرى حافظ العطار، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الفيوم، الدكتور هلال عبدالفتاح السيد عفيفى، عميدًا لكلية التجارة جامعة الزقازيق، الدكتورة أمل فاروق عبدالجواد بدوى، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، الدكتور محمود محمد عطية المسلاوى، عميدًا لكلية الهندسة جامعة حلوان، الدكتور ميسون محمد قطب عبدالعال، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، الدكتورة أمال مصطفى حافظ غانم، عميدًا لمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية.