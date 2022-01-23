فيديوجراف.. الصحة تكشف أعراض الإصابة بمتحور «أوميكرون»

قالت وزارة الصحة والسكان فى فيديوجراف تعريفى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إن متحور «أوميكرون» هو المتحور السائد حاليا بين إصابات كورونا بحيث ينتشر بسرعة على مستوى دول العالم.
وقالت وزارة الصحة والسكان فى الفيديو جراف، إن هناك نوعين من الأعراض:
** الأعراض الأكثر شيوعا لـ«اوميكرون»: «الرشح - الصداع - العطس - الشعور بالتعب والإجهاد - احتقان وجفاف فى الحلق يسبب ألما عند البلع - الكحة - الرعشة - ارتفاع فى درجة الحرارة».
** الأعراض النادر حدوثها لـ«أوميكرون»: «ضيق فى التنفس - ألم فى الصدر- فقدان حاسة الشم والتذوق».
وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تلقى جرعتى لقاح كورونا والجرعة التنشيطية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة - غسل اليدين - التباعد الاجتماعي).
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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