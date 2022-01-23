أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة في الأردن رائد الشبول، ثبوت إصابة وزير الصحة فراس الهواري بفيروس كورونا، اليوم الأحد.
وقال الشبول في حديث لـ"عمون"، إن الفحص الدوري الذي تقوم به الوزارة لموظفيها أظهر إصابة الوزير فراس الهواري بكورونا، مشيرا إلى أن "الوزير لا يعاني من أي أعراض".
وأكد أن "الوزارة ومن باب الشفافية قامت بإعلان إصابة الوزير"، مبينا أن الهواري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ أعماله عن بعد حتى يشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزير الصحة الأردني رائد الشبول بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.