/674512/التواجد-في-العمل-يوميا-يزيد-احتمالات-الاصابة-بكورونا-الصحة-تحذر-الموظفين

كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن عدد من التحذيرات الهامة بشان احتمالية الاصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، موضحة أن التواجد كل يوم فى العمل يعرضك للاختلاط بالكثيرين الذى يحتمل اصابتهم بفيروس كورونا وانتقال العدوى من خلالهم للاشخاص غير المصابين .

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وناشدت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها اليوم بضرورة الحرص على تلقى لقاح كورونا من خلال تلقى الجرعات الاساسية والتنشيطية المعززة ، كما شددت وزارة الصحة والسكان على أن اللقاح آمن ويوفر الحماية اللازمة من العدوى ويقلل من المضاعفات حال الاصابة بالفيروس

الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات

وزارة الصحة والسكان من جانبها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

استقبال مليون و842 ألفًا و750 جرعة

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أعلن عن استقبال مليون و842 ألفًا و750 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي"، وذلك مساء أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية

الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من جانبه أكد أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا. وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.