/674518/سمكرى-سيارات-يعثر-علي-50-ألف-جنيه-ويسلمها-لصاحبها-نفسي-أعيش-مستور

لم يفكر سمكرى سيارات عثر على مبلغ 50 الف جنيه بأحد الشوارع، عقب عوته من اكل عيشه في أخر اليوم ، سوى في كيفية إعادة ذلك المبلغ لصاحبه، وأن الله وضعه في طريقه وأن يعثر هو عليه حتى يعود ذلك المبلغ إلى صاحبه، استمرارا لجدعنة الصعايدة وأمانتهم التي لم تنتهي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

سمكرى سيارات يعثر علي 50 الف جنيه

ويقول عادل شريف ، أبن قرية المانشية بمركز الوقف شمال محافظة قنا ، أستيقظت صباح يوم الاربعاء الماضي متوجها الي ورشة السمكرة الخاصة بي ، وبدأت في عملى وانهيت قومت بغلق الورشة وانا في الطريق توقف لكى أخرج الفلوس من جيبي لكى أركب مواصلة للذهاب الي منزلي وأكتشفت انى " مفيش فلوس " قولت انى أمشي علي رجلي لغاية ما أوصل المنزل " وفي الطريق وجدت 50 الف جنية ملقي علي الأرض سالت الأهالي لم أجد حد يدلنى علي صاحب الفلوش انتظرت في مكانى قليلا وفجاة وجدت رجلا ينظر الي الأرض ويبحث عن الفلوس سالت بتدور عليا أيه قالي ياولدى سقطت منى 50 الف جنيه وقومت بتسلمها ليه وعرض عليا مكافاة 500 جنيه لكنى رفضت مع أنى مكنش في جيبه أي فلوس والأرزاق علي الله .

سمكرى سيارات يعثر علي 50 الف جنيه ويسلمها لصاحبها

وأضاف «شريف »:«ظل صاحب المبلغ المالي حوالي ربع ساعة غير مصدقا ما يحدث، خاصة أنني قلت له أعطني إمارة المبلغ وأبلغني بها، وتعجب من أن من وجد المبلغ المالي مشيرا أنها أمانة ولا بد أن ارجعها لصاحبها .

وعن مطالبه قال عادل : نفسي أعيش مستور ولقمة العيش الحلال لافتا انا واخد رضا أبويا وأمى.

وانتشرت صور عادل شريف بن مركز الوقف على السوشيال ميديا، وانهالت عليه التعليقات من الاهالي نظرا لأمانته.

يذكر أن عثر شاب عشريني على مبلغ مالي كبير 50 ألف جنيه بأحد الشوارع، ورغم الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، لم يفكر سوى في كيفية إعادة ذلك المبلغ لصاحبه، حينما تيقن من أن الله وضعه في طريقه ليعثر على المبلغ حتى يعود لصاحبه.