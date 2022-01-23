القطار ينهي حياة طالب ثانوي في سوهاج

أنهى اليوم قطار حياة "هدرا شحاتة عزمي" في العقد الثاني من العمر، طالب ثانوي اثناء مرورة من طريق غير مخصص للعبور على شريط السكة الحديد بمنطقة الـ 3 كباري بالقرب من مدخل مركز سوهاج البحري.

انتقلت الاجهزة المعنية وتبين وفاة الطالب سابق الذكر ويقطن بقرية البطاخ التابعة لمركز المراغة شمال سوهاج، وتم نقل الجثة الى مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن سوهاج انه جاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث.

القبض على مرتكب واقعه التعدي على زوجته وطفليها بسوهاج

على جانب اخر قام شخص بالتعدي على زوجته "مطلقة شفهيا" وطفليها وعلى أخر أثناء تواجدها في محل عملها بمعمل تحاليل بمنطقة زاوية أبوالفضل في منطقة الشهيد بسوهاج، مما اسفر عن مصرع طفل واصابة السيدة واخر، وتم نقل الجميع الى مستشفى سوهاج العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد تامر أبو خطوه، مأمور شرطة قسم أول سوهاج بقيام شخص بالتعدي علي سيده ونجليها وشخص أخر دائرة قسم أول سوهاج.

انتقل على الفور قيادات مديرية الامن ومأمور القسم والرائد اسلام عجاج، رئيس مباحث قسم أول سوهاج، وتبين قيام المدعو علي م أ سن - ويقيم دائرة القسم بالتعدي علي زوجته المدعوة أمل ج ع - 29عام - وتقيم دائرة مركز سوهاج مصابه بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالكتف الأيسر واليد اليمني وبرفقتها كل من الطفل يوسف و م -10 تلميذ، والطفل محمد و م - 6 تلميذ " متوفي " نتيجة إصابته جرح طعني نافذ بالصدر ويقيمان بذات الناحية "نجلي المذكورة ".

ايضا مازن م ر – 24عام - ويقيم دائرة مركز سوهاج مصاباً " جرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرحين بالرأس بالضرب بسلاح أبيض "سكين " مما أدي إلي إصابتهم ووفاة الطفل الثاني المذكور متأثراً بإصابته وتمكن الطفل الأول من الفرار "دون حدوث ثمة إصابات به " وتم التحفظ علي المتهم والسلاح المستخدم بمعرفة الأهالي وتم القبض على التهم واقتياده الى قسم أول سوهاج، و أعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه قام بطلاقها شفاهه وأنه كان بصدد توثيق الطلاق.