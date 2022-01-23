/674513/النائب-أحمد-فتحي-يهنئ-الشرطة-المصرية-بعيدها-الـ70-ويؤكد-المصريين-يقدرون-الجهود-الكبيرة-لأبطال-الشرطة-في-حفظ-الأمن

تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، بالتهنئة إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود الشرطة، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ70.

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وأضاف فتحي، خلال تصريحات له اليوم، أن المصريين يقدرون الجهود الأمنية الكبيرة التي يتفانى أبطال الشرطة في تقديمها ليعم الأمن والأمان على الوطن والمواطن، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر وأن ينعم علينا بنعمة الأمن والإستقرار.

أحمد فتحي: المصريين يقدرون الجهود الكبيرة لأبطال الشرطة في حفظ الأمن

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن وزارة الداخلية كانت دائما ولا تزال حائط صد ضد من استحلوا دماء المصريين الطاهرة، كما قدم رجال القوات المسلحة والشرطة عشرات الشهداء والمصابين من الضباط والجنود في السبيل لتحقيق سلام هذا البلد واستقراره.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن مصر لن تنسى شهداءها من رجالات الشرطة والقوات المسلحة، الذين تصدوا للإرهاب بأجسادهم الباسلة، دفاعًا عن الشعب المصري واستطاعوا أن يصلوا بمصر إلي بر الأمان.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".