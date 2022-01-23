/674514/سيف-الدين-الجزيري-يقود-تشكيل-تونس-الرسمي-لمواجهة-نيجيريا-بكأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجدت تونس في الدور الـ 16 بعد التواجد في المركز الثالث في المجموعة السادسة أما نيجيريا فقط تصدرت المجموعة الرابعة التي كانت تتواجد فيها مصر.

وفيما يلي تشكيل منتخب تونس للمباراة:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: أسامة الحدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، محمد دراجر

خط الوسط: عيسى العيدوني، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، حمزة رفيعة

موعد ومعلق مباراة تونس ونيجيريا بأمم إفريقيا.. والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخبي تونس ونيجيريا، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في لقاء دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

مباراة تونس ونيجيريا

يشهد ملعب ليمبي، علة مباراة نيجيريا وتونس، وتبث المباراة على قناة beIN Sports HD 2 Max / beIN Sports HD 1 Max، بتعليق صوتي عصام الشوالي.

يبحث المنتخب التونسي على تحقيق الفوز الثاني له في البطولة، وحجز مقعد في دور ربع النهائي، بعد السقوط في اللقاء الأخير بدور المجموعات، أمام جامبيا بهدف دون رد.

الطريق للدور الـ 16

تأهل المنتخب التونسي، للدور الـ 16 ، من المجموعة السادسة بجانب منتخبي مالي وجامبيا، بعد تواجده في أفضل أربع مراكز في الثالث، برصيد ثلاثة نقاط.

وتأهل المنتخب النيجيري من المجموعة الرابعة، بعد إحتلاله المركز الأول، برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب مصر خلفة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو

انتهت أحداث مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الأول، في لقاء جمع بين المنتخبين، في ثالث وختام المجموعة الرابعة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب نيجيريا في تسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق صادق عمر، من خلال كيليتشي إيهيناتشو أرسل تميرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها عمر صادق بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني.

وأكد المنتخب النيجيري بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، عن طريق ويليان تروست، من خلال خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يمين الحارس.