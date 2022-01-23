674515 /674515/محلية-النواب-تناقش تمليك-الأراضي-المقام-عليها-منازل-متضرري-السيول-بمركز-دار-السلام 07:57 م - الأحد 23 يناير 2022 عقدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عواجه، بشأن قيام الوحدات المحلية القروية (تونس – أولاد عزاز – ادفا – رافع القصير) مركز سوهاج، بإخطار بعض القرى التابعة لهم (قلفاو – المحامدة البحرية – القنابرة – نجع الشوش) بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن عليها، وذلك بالرغم من إصدار وزير التنمية المحلية الكتاب الدوري رقم 197 لسنة 2021 بعدم تطبيق الاشتراطات البنائية للمدن على القرى، وخضوعها للاشتراطات المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد الموافق 26 من ديسمبر 2021 . دوت الخليج كما شهدت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن تمليك الأراضي المقام عليها منازل متضرري السيول بمركز دار السلام – محافظة سوهاج، وذلك لاستمرار عرض ومناقشة نتائج ما انتهت إليه الدراسات والاجتماع التنسيقي الذي تم تكليف وزارة التنمية المحلية بعقده مع الوزارات المعنية في هذا الشأن، باجتماعي اللجنة المنعقدين يومي الاثنين الموافق 15 من نوفمبر2021 ، الأحد الموافق 26 من ديسمبر 2021. تابع موقع دوت الخليج علي

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