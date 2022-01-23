/674516/النائبة-دعاء-عريبي-تهنئ-الرئيس-ووزير-الداخلية-بمناسبة-ذكرى-25-يناير-وعيد-الشرطة

هنأت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة 25 يناير، والـ 70 لعيد الشرطة.

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وقالت عريبي: يسعدني أن اهنأ سيادتكم بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير، وأضافت: ونعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة قادرة على صناعة مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم.

النائبة دعاء عريبي تهنئ الرئيس ووزير الداخلية بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

كما هنأت اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة وجموع الضباط واﻷفراد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.

وقالت عريبي، إنها تتقدم بأرق التهاني وأطيب التمنيات إلى رجال الشرطة كافة، بهذه المناسبة التاريخية السعيدة والخالدة التي ضرب فيها رجال الشرطة ومازالوا أكبر النماذج في تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه.

وأضافت أن رجال الداخلية يبرهنون دائما على قدرتهم على مواجهة الخارجين على القانون بكفاءة وبراعة شديدة، وأوضحت أن رجال الداخلية لا يدخرون جهدا في حماية وصون أبناء الشعب المصري.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".