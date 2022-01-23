ربة منزل تُنهي حياتها بـ «حبة الغلة» في سوهاج

/674517/ربة-منزل-تنهي-حياتها-بـ-حبة-الغلة-في-سوهاج

لقيت ربة منزل في العقد الثالث من العمر، مصرعها، إثر تناولها حبوبًا لحفظ الغلال بقصد الانتحار، بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

حيث وصلت المدعوة "س. ف. ا" 25 عام، ربة منزل، الي مستشفى سوهاج الجامعي، مصابة بحالة إعباء شديدة، إدعاء تناول مادة سامة" حبوب حفظ الغلال" وتوفيت أثناء تلقيها العلاج والإسعافات الأولية داخل مستشفى سوهاج الجامعي.

واكد زوجها المدعو "م. ع" 34 عام، عامل، ويقيم بقرية العوامر بحري دائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وشقيقها المدعو "م. ف. ا" 40 عام، أفادا بقيام المذكورة بتناول أقراصًا لحفظ الغلال، داخل المنزل بقصد الانتحار، وأثناء محاولة إنقاذها والانتقال بها إلى المستشفى الجامعي، توفيت عقب وصولها الى المستشفى اثناء لقي العلاج، وجارٍ تحرير محضرٍ بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق بالواقعه.

العناية الالهية تنقذ طفل معاق ذهنيا سقط من اعلى المنزل في سوهاج

على جانب أخر أنقذت العناية الالهية طفل معاق ذهنيا سقط من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي وتم تحويلة الى مستشفى اسيوط الجامعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بسقوط طفل من اعلي منزلة ونقلة الى المستشفى المركزي بطما.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب - رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل لذيذ س ع - 8 اعوام - الى مستشفى طما المركزي ويقيم دائرة مركز طما مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي "ادعاء سقوط من علو".

وبنقاش والده المدعو - سعد ع م - 48 عام - عامل - ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد نجله بشرفة المنزل أختل توازنه وسقط أرضاً من الطابق الأول مما أدي لإصابته وأضاف بأن نجله معاق ذهني ويعاني من " كهرباء زياده بالمخ " ونفي الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث