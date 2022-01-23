/674519/أحمد-سليمان-ينشر-بيان-الصوت-العالي-سيكون-خارج-الزمالك

نشرأحمد سليمان المرشح على منصب الرئاسة نادي الزمالك، مقطع فيديو على صفحته، يتحدث من خلاله مع جماهير القلعة البيضاء واعضاء الجمعية العمومية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد سليمان خلال بيان تحدث فيه على صفحة قائمته الرسمية وقال: "هناك ضرر كبير أثر على نادينا في السنوات الأخيرة نسعى لإنتهائة، جميعنا متفقين على هدف واحد أن يصبح الزمالك الأفضل والأكبر والأكثر تتويجاً".

وأضاف: "أخذنا وعود على أنفسنا بأننا كقائمة واحدة نعيد لكل عضو حقه الانتخابي، ولا تصدقوا المخربين والمندسين".

وأكمل: " اصحاب الصوت العالي لن يكون لهم مكان داخل نادي الزمالك في المستقبل، لأننا نملك حلول جزرية وقطعية لجميع المواقف والأزمات، ونملك برنامج طموح يليق بنادي الزمالك".

وأختتم قائلاً: " لن نسمح أن يتحدث أحد في الأعلام عن نادي الزمالك بسوء، ولن نسمح أن يشوه أحد تاريخ نادي الزمالك العظيم، أملنا من اعضاء الجمعية العمومية المحترمين أن تكونوا سند لنا”.

أحمد سليمان لـ دوت الخليج مرتضى منصور محتكر النادي لصالح قائمته الانتخابية

تحدث اللواء أحمد سليمان المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك القادمة، حول موعد إقامة انتخابات القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": " إقامة انتخابات الزمالك يوم الجمعة 11 فبراير على يوم واحد، ذلك الطبيعي والمنطقي والذي كنا منتظرينه، بعيداً عن أي تصريحات أخرى من المسئولين الحاليين في الزمالك.

وأضاف: "بعد اعتماد اسماء المرشحين من جانب اللجنة الأولمبية، سنبدأ بالدعايا داخل النادي وهذا حق جميع المرشحين، أنتظر فقط اعتمادها رسمياً، لكي نتحدث مع الاعضاء داخل نادي الزمالك".

وأكمل: " المتواجدين حالياً في النادي هم ما لهم الحق في الدعايا داخل النادي مع الاعضاء ومجتكرين ذلك، ومنعوا الأخرين من ذلك الميزة، ليتمتعوا بها هم فقط، ولكن بعد اعتماد اسماء المرشحين بشكل رسمي من اللجنة الأولمبية سيختلف الأمر، ويصبح كل مرشح له الحق في الدعايا داخل النادي".

رسمياً.. مرتضي منصور يتلقى دعوة من الكاف لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا

تلقى صباح اليوم الأحد، المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا

وكتب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ٣٣ المقامة حاليا بالكاميرون والمقرر لها في السادس من فبراير المقبل.