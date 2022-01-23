تشكيل نيجيريا الرسمي أمام تونس بأمم إفريقيا 2021

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أعلن أوجوستين إيجوافون، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن تشكيل فريقه لمواجهة، تونس في لقاء يجمع بين المنتخبين، في الدور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة نيجيريا وتونس، في الساعة التاسعة مساء، على ملعب ليمبي.

تشكيل نيجيريا أمام تونس:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: أينا، كينيث أوميرو، ويليام إيكونج، زايدو.

الوسط: سيمون، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.

يبحث المنتخب التونسي على تحقيق الفوز الثاني له في البطولة، وحجز مقعد في دور ربع النهائي، بعد السقوط في اللقاء الأخير بدور المجموعات، أمام جامبيا بهدف دون رد.

الطريق للدور الـ 16

تأهل المنتخب التونسي، للدور الـ 16 ، من المجموعة السادسة بجانب منتخبي مالي وجامبيا، بعد تواجده في أفضل أربع مراكز في الثالث، برصيد ثلاثة نقاط.

وتأهل المنتخب النيجيري من المجموعة الرابعة، بعد إحتلاله المركز الأول، برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب مصر خلفة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو

انتهت أحداث مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الأول، في لقاء جمع بين المنتخبين، في ثالث وختام المجموعة الرابعة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب نيجيريا في تسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق صادق عمر، من خلال كيليتشي إيهيناتشو أرسل تميرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها عمر صادق بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني.

وأكد المنتخب النيجيري بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، عن طريق ويليان تروست، من خلال خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يمين الحارس.

كأس أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على السودان وتتأهل رسمياً

حقق منتخب نيجيريا الفوز على نظيره السودان بنتيجة 3/1، على ملعب "رودجي أدجيا" ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وبدأ منتخب نيجريا اللقاء بضغط كبير على السودان حتى نجحوا في التسجيل عن طريق شوكويزي في الدقيقة 3، ثم بادلت السودان الهجمات وهددوا مرمى نيجيريا ولكن تصدى الحارس النيجيري لتلك الهجمات.