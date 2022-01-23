/674522/وزير-قطاع-الأعمال-كنت-أتمنى-فوز-غزل-المحلة-على-الزمالك-بنتيجة-كبيرة-وسعيد-بمستوى-زعيم-الفلاحين

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه سعيد بفوز غزل المحلة على الزمالك في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "قلت سابقا وقت تواجد محمد عودة عندما كان مدربا للفريق أنني متفائل بفريق غزل المحلة وقمنا بالتعاقد مع 17 صفقة جديدة، والأداء الذي ظهر به اللاعبون متوقع وفوز مستحقط.

وتابع "فريق غزل المحلة يقدم كرة قدم ممتازة حاليا وخامة اللاعبين جيدة، والمدير الفني عبد الحميد بسيوني يقدم مستويات جيدة ومن قبل محمد عودة وأشكر الجميع على الدعم والمساندة".

وواصل "لا أعرف قيمة المكافأة الخاصة بلاعبي غزل المحلة بعد مباراة الزمالك ولكن اللائحة معروفة ومبروك للاعبين، وكنا نستطيع الفوز على الزمالك بنتيجة أكبر من ثلاثة أهداف".

وأكمل "أشكر جماهير غزل المحلة على الصبر خلال الفترة الماضية والعصر القادم سيكون مدعوم بقطاع الناشئين، وهناك أكاديمية خارجية تساهم في اختيار الناشئين".

واختتم "لا أستطيع تشجيع الأهلي عندما يلعب أمام غزل المحلة لأنه من الطبيعي مساندة الفريق ومغرم بأداء المحلة هذا الموسم وقلبي دايما مع المحلة".

ياسر ريان: الهجوم على محمد صلاح من الجماهير غير مقبول.. ومستوى المنتخب سيتحسن

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر يواجه نقد شديد غير مبرر خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "إذا نظرنا إلى المنتخبات الكبرى مثل الجزائر والسنغال وتونس لا توجد أي انتقادات كما يحدث مع منتخب مصر، والنتائج جيدة حاليا والمستوى سوف يرتفع خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي".

وزير قطاع الأعمال

وأكمل "مفهوم كرة القدم تغير حاليا، فالجماهير كانت تريد الفوز على السودان بخماسية وعلى غينيا بيساو برباعية، وهذا الأمر غير مقبول والفرق تحسنت حاليا".

وواصل "متعجب من حالة الهجوم الشديد على محمد صلاح لأن ما يحدث حاليا خارج إطار كرة القدم، فصلاح أفضل لاعب في العالم حاليا والانتقادات غير مفهومة لأنه يعطي ثقل للاعبي منتخب مصر داخل أرض الملعب".

واختتم "مباراة السودان كانت صعبة للغاية بسبب الخشونة الزائدة من اللاعبين تجاه لاعبي مصر ولو كانت المباراة كروية فقط كانت انتهت 5/0 على أقل تقدير".

محمد الشناوي صائد الأرقام القياسية مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا

صعد منتخب مصر لدور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حاليا بالكاميرون.

وساهم الحارس الدوري محمد الشناوي في صعود مصر لدور الـ 16 للكان الأفريقي بعد المستوى المتميز خلال مباريات الدور الأول وقام بالتصدي للعديد من الهجمات الصعبة.