خالد الجندى : مصطلح أمنجى أفزع أعداء الوطن بشدة (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ خالد الجندى، أن مصطلح "أمنجى" أفزع أعداء الوطن بشدة، ويجب على كل شخص أن يكون "أمنجيًا" لصالح بلده ولا يسمح لأى شخص أن يتهكم أو يعاير بعكس مفهوم هذا المصطلح، موضحًا أن من علامات الساعة أن يكون المنكر معروفًا والمعروف منكرًا، مثل أن يقال على الشخص الذى يحرص على أمن بلده "مش كويس".





وتابع الجندى خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه على قناة "dmc"، أن من ضمن المصطلحات كذلك "شيخ السلطان" على الرغم من أن معنى الكلمة هى "شيخ القانون" لأنه لم يعد هناك الحاكم بأمره الذى يأمر ويطاع بدون سند قانونى، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح تم القضاء عليه تمامًا وأصبح لا يمثل إلا فخر واعتزاز لأى شخص ينتسب لهذا السلطان والمقصود به هنا القانون. ولفت إلى أن هناك تحرج شديد لدى بعض الأئمة بشأن الدعاء لولى الأمر، على الرغم من أن فى الحرمين الشريفين يدعو الإمام لولاة الأمر ويردد الجميع من خلفهم "آمين"، مشيرًا إلى أن الدعاء لولى الأمر يعنى الدعاء للرعية الموجودة فهؤلاء سيتأثرون بقراراته والإتجاه العام للدولة. "لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.

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