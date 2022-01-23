عاجل- انخفاض آخر فى درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، أن النماذج العددية رصدت حالة سريعة من التقلبات الجوية يوم الأربعاء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح وانخفاض آخر ملحوظ فى درجات الحرارة.





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