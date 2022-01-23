وزارة التعليم تعلن فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 25 يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح وإتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 25 يناير الجارى، على أن يستمر تسجيل الاستمارة حتى يوم 24 فبراير المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت أفضل طرق التعلم والدراسة لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن منصة"LMS"، بإدارة التعلم ببنك المعرفة المصدر الرئيسى للتعلم والمعرفة، ويجب على الطلاب الاعتماد عليها لأنها تساعد على معرفة التقييم الجديد وأهدافه وأيضا تمنح الطالب القدرة على التعامل مع الأسئلة الجديدة فى الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن منصة إدارة التعلم، تضم محتوى رقميا تفاعليا مربوطا بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج، بالإضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.