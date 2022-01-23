/674528/بعد-أزمة-الشذوذ-في-أصحاب-ولا-أعز-فنانين-يدعمون-المثلية-الجنسية

انقلب العالم رأسًا على عقب منذ طرح فيلم «أصحاب ولا أعز» بطولة النجمة منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، نظرًا لاحتواءه على مشهد للمثلية الجنسية، وهو الأمر الذي أثار غضب الشعب المصري محاربين تلك الفكرة بكل ما أوتيهم من قوة.

فهذه الأفكار بالنسبة لهم مرفوضة جملة وتفصيلاً، نظرًا لأن الأديان السماوية ترفضه، ومجتمعنا الشرقى الذى تربى على القيم والأعراف يرفض مثل هذه الدعوات التى تندرج تحت الفجور والفسق على حسب قولهم.

ويرصد دوت الخليج في هذا الصدد نجوم الفن الداعمين للمثلية الجنسية رغم هذا الهجوم الشرس.

وهناك العديد من نجوم الفن الذين استجمعوا شجهاتهم ودعموا المثلين دون أن يخشوا خسارة جمهورهم ومحبيهم ورغم الانتقادات التي ستوجه لهم.

أبرز نجوم الفن الداعمين للمثلية الجنسية

خالد أبو النجا

وكان على رأس هؤلاء النجوم الفنان خالد أبو النجا، فهو من أبرز الداعمين لحقوق الإنسان وللمثلية الجنسية، حيث غرّد سابقًا ردًا على أحد متابعيه الذي شبه المثليين بقوم لوط: «أنا أقول ما يمليه عليّ ضميري.. الابتلاء هنا ليس من الله تعالى، الابتلاء هنا من جهل مجتمع بأن المثليين ولدوا بهذا الانجذاب إلى نفس الجنس بدلًا من الجنس الآخر».

يعقوب شاهين

و ‏‎‎دافع الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين عن المثلية الجنسية قائلًا إنّه من الأشخاص الذين يتقبّلون المثليين طالما لا يتعرضون له ويحترمونه، مشيراً إلى أنّه يتعامل مع الشخص كإنسان فقط، بغضّ النظر عن ميوله.

آسر ياسين

وأيد آسر ياسين قانون زواج المثليين جنسيًا الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية وقام بنشر علم قوس قزح عبر صفحته.

أحمد مجدي

كما دعم أحمد مجدي القانون الأمريكي الذي شرع زواج المثليين جنسيا، من خلال نشر صورة له تحمل ألوان قوس قزح أيضًا، على موقع «إنستجرام».

و قدم أحمد مجدي دور شاب مثلي الجنس في عمل تلفزيوني له يحمل اسم «العهد».

إليسا

فيما أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا هاشتاج بعنوان «اسأل إليسا»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك في آخر عام 2014، وعن سؤال من أحد المتابعين حول موقفها من قضية «المثلية الجنسية» أكدت أنها تدعم المثلية الجنسية ولا تعارض هذا الواقع الإنساني على عكس الكثير من الفنانين.

مايا دياب

من جانبه، نشرت الفنانة مايا دياب، صورة تجمعها مع أحد المثليين الجنسيين، من عيد ميلاد المخرج جو بوعيد، وجاء ذلك مباشرة عقب إعلانها عن الغناء للمثليين في أحد الملاهي الليلية.

حامد سنو عضو فرقة مشروع ليلى

أعلن مثليته الجنسية مؤكداً أنه يفتخر بهذا الأمر وهو يدعم كل المثليين بتصريحاته وأغنياته.

كارول سماحة

وآخرهم المطربة كارول سماحة التي دعمت حقوق المثليين في أكثر من مناسبة ودعمت قاضي لبناني قام بأخذ حق أحد المثليين جنسياً، مشيرةً إلى أنّ المثلية الجنسية ليست ضد الطبيعة.