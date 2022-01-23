أبرز الحضور في عزاء والد محمد زيدان «صور»

شهد عزاء والد محمد زيدان، لاعب المنتخب الوطني الأول السابق، على العديد مننجوم كرة القدم، والرياضة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد عزاء والد محمد زيدان، في مسجد الشرطة بالتجمع الأول، بالقاهرة الجديدة.

وجاء حسام غالي ومحمد فضل، وسيف زاهر، ورامي ربيعة، وهشام حنفي، من أبرز الحضور في عزاء والد محمد زيدان.

محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين

وشيع المئات من أهالي محافظة بورسعيد يتقدمهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد, جثمان والد اللاعب السابق للمنتخب الوطني محمد زيدان وسط حالة من الحزن الشديد لنجل المتوفى واهله وذويه واصدقاؤه.

وأدى المئات من الاهالي صلاة الجنازة علي والد اللاعب السابق محمد زيدان في مسجد الكبير المتعال الكائن بحي الزهور احد اكبر الاحياء الشعبية بالمحافظة, عقب وصول الجثمان من محافظة القاهرة مرافقا له أسرته , ثم تم تشييع الجثمان للدفن بالمقابر القديمة الكائنة بشارع 23 يوليو وفي مقابل المسجد. تقدم المشيعين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في ظل غياب لكل رموز الرياضة واللاعبين عن حضور مراسم تشييع الجثمان. وكان قد توفي مساء امس عبدالله زيدان والد اللاعب السابق لمنتخب مصر الاسبق ونادي بورسيا دروتموند السابق, في احد المستشفيات بمحافظة القاهرة بعد تعرضه لازمة صحية.

اللاعب محمد زيدان

جدير بالذكر ان اللاعب محمد زيدان ولد في 11 ديسمبر1981 في بورسعيد هو لاعب كرة قدم مصري سابق. بدأ مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي في موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز 05 وهامبورغ وبوروسيا دورتموند وعلى الصعيد الدولي، حاز زيدان على لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر في 2008و2010.

ولعب محمد زيدان خلال مسيرته الاحترافية مع 8 أندية في سبعة عشر موسمًا وسجل خلالها 92 هدفًا ضمن 265 مباراة. حيث فاز في موسمًا واحدًا بالكأس وفي موسمين بالدوري. خاض محمد زيدان مسيرته مع نادي أوبه في موسم 2000–01 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 51 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا.

ثم انتقل إلى نادي ميتييلاند في موسم 2003–04 ولمدة موسمين، حيث شارك في 47 مباراة سجل خلالها 30 هدف, لينتقل بعدها إلى نادي فيردر بريمن في موسم 2004–05 ولمدة موسمين، مشاركًا في 15 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

ثم انتقل إلى نادي ماينتس 05 في موسم 2005–06 في المرة الأولى ولمدة موسمين ثم في موسم 2011–12 لمدة موسم واحد، مشاركًا طوالها في 53 مباراة سجل خلالها 29 هدفًا.

هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي هامبورغ في موسم 2007–08 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 21 مباراة سجل خلالها هدفين. ثم انتقل بعدها إلى نادي بوروسيا دورتموند للفورميلا في موسم 2008–09 ليلعب معه أربعة مواسم، مشاركًا في 66 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا.

ليعود وينتقل من جديد، لكن هذه المرة إلى نادي بني ياس في موسم 2012–13 لمدة موسم واحد،مشاركًا في 9 مباريات سجل خلالها 3 أهداف.

لينتقل بعدها إلى نادي الإنتاج الحربي في موسم 2015–16 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 3 مباريات ولم يسجل أي هدف