/674529/كأس-أمم-أفريقيا-بوركينا-فاسو-تتأهل-لربع-النهائي-بركلات-الترجيح-أمام-الجابون

فاز منتخب بوركينا فاسو على حساب الجابون بركلات الجزاء التريجيحية بنتيجة 7/6، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1/1، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطر منتخب بوركينا فاسو على مجريات الشوط الأول وظهروا بشكل أفضل خلال المواجهة وأضاعوا أكثر من فرصة، بينما لم يظهر المنتخب الجابوني بشكل جيد وكانو يلعبون على الهجمات المرتدة، ولكن لم يشكلوا أي خطورة.

وسجل بيرتراندو تراوري هدف بوركينا فاسو في الدقيقة 28 من تصويبة قوية، بعدما أضاع نفس اللاعب ركلة جزاء قبلها بدقائق.

وفي شوط المباراة الثاني تغير أداء منتخب الجابون وحاولوا أن يسجلوا هدف التعادل، في تراجع تام للاعبي بوركينا فاسو.

بوركينا فاسو ضد الجابون

ونجح منتخب الجابون في تسجبل هدف قاتل في الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة، عن طريق النيران الصديقة برأس أداما غيرا.

ليتجه الفريقين للأشواط الإضفية لحسم المتأهل لدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا

وفي الأشواط الإضافية حاول كل فريق أن يسجل، ولكن تألق الحارسين بشكل كبير وحافظوا على نتيجة التعادل.

ليذهبان في الأخير لركلات الجزاء الترجيحية، ويفوز بها منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 7/6، بعد مارثون كبير بينهم.

تشكيل الجابون لمواجهة بوركينا فاسو

حراسة المرمى: جان أمونوم

الدفاع: أليكس موسوندا – أنتوني تورك – سيدني مبوميني - برونو مانجا

الوسط: لويد بالون – جيلور كاجو – أندريه بوكو - جوناثان أوبيانج

الهجوم: جيم أليفينا - آرون بوبيندزا

تشكيل بوركينا فاسو

المرمى: كواكو كوفي

الدفاع: عيسى كابوري – إيسوفو دياو – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو

الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – إبراهيما توريه

الهجوم: بيرتراند تراوري – بوريما باندي – دانجو أوتارا

نتيجة مباراة بوركينا فاسو وإثيبويا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي، بوركينا فاسو وإثيوبيا، بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الطرفين في ثالث جولات المجموعة الأولى، لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وسجل بوركينا فاسو الهدف الأول في المباارة في الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء، من خلال أداما جويرا ارسل تمريرة طولية من منتصف الملعب وصلت للاعب سيريل بايالا على حدود منطقة الجزاء الذي سددها من فوق الحارس تيكليماريام شانكو لتمر الكرة داخل الشباك.

عاد منتخب إثيوبيا بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء، عن طريق جيتانيه كيبيدي من نقطة الجزاء.