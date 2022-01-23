/674532/حازم-عمر-جيل-الألفينات-ولد-فى-عين-العاصفة-ويحتاج-إلى-معاملة-خاصة-لتشكيل-وعيه

قال النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الجيل الذي ولد بعد عام 2000 تشكل وعيهم في مرحلة صعبة، حيث الثورات والفترات الصعبة، إضافة إلى فيروس كورونا والذي أثرت تداعياته على كافة مناحي الحياة.

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جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج في المشهد تقديم الإعلامني نشات الديهي والمذاع على قتاة تن، هذا الجيل ولد في عين العاصفة، وبالتالي هم في حاجه الى معاملة خاصة ومجهود جبار، حتى نؤمن مستقبل مصر الفترة القادمة.

حازم عمر: جيل الألفينات ولد فين عين العاصفة ويحتاج إلى معاملة خاصة لتشكيل وعيه

وتابع:" كلنا عندنا ابناء، ونرى حالة من الارتباك عند هذا الجيل، موضحا أهمية دعم مؤسسات الإعلام لأن الموضوع اكبر من قدرة اي حزب مهما كان له انتشار واسع بمختلف انحاء الجمهورية.

وطالب عمر أن يكون هناك تكاتف من الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، والدولة حتى يكون هناك تشكيل للوعي، مختتما حديثه:" انا مطمئن على مصر لمدة 8 سنوات قادمة وقلق على ما بعدهم ".