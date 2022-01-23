صقيع وأمطار فى هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من الطقس حتى السبت 30 يناير

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعهاتها لطقس خلال الفترة من الاثنين 24 يناير إلى السبت 30 يناير 2022، فيسود غدا الإثنين، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء يصل إلى الصقيع مع توقعات بأمطار خفيفة.





الإثنين 24 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تزيد فرص سقوط الأمطار أيضا على مناطق جنوب الوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة.

الثلاثاء 25 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق السواحل الغربية على فترات متقطعة.



الأربعاء 26 يناير

أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

كما توقعت نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



الخميس 27 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما توقعت نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 28 يناير والسبت 29 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما توقعت نشاط للرياح على مناطق من السواحل على فترات متقطعة.