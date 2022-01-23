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الإثنين 24 يناير
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تزيد فرص سقوط الأمطار أيضا على مناطق جنوب الوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة.
الثلاثاء 25 يناير
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق السواحل الغربية على فترات متقطعة.
الأربعاء 26 يناير
أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.
كما توقعت نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
الخميس 27 يناير
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
كما توقعت نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
الجمعة 28 يناير والسبت 29 يناير
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.
كما توقعت نشاط للرياح على مناطق من السواحل على فترات متقطعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صقيع وأمطار فى هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من الطقس حتى السبت 30 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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