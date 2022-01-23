إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالفيوم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه تم إزالة 12 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، بناء على تعليمات وزير التنمية المحلية محمود شعراوى بخصوص الموجة 19 بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية فى مهدها حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين على مدار الساعة.





وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضى بالمديرية بقيادة المهندس على مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديرى الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية فى مهدها على مدار اليوم حفاظاً على الرقعة الزراعية والتى هى عصب الاقتصاد القومى. وخلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة بتنفيذ 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بناحية جمعية منيا الحيط وجمعية دفنو وجمعية أبو صير على مساحة 6 قراريط. كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس بركة قطب مدير عام الإدارة الزراعية بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحى المركز بإجمالى 5 حالات على مساحة 16 قيراطا و12 سهما عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة وردم أساس بناحية إبجيج.

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