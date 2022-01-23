عماد الدين حسين لـ مساء dmc: أداء الشرطة شهد تطورا على جميع المستويات

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن المواطن بدأ يشعر بهذه الجهود، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك أفضل.

وأوضح أن الدولة تعمل على التوسع فى مجمعات التأهيل من أجل إغلاق كل السجون العمومية التقليدية، مشيدا بتوفير مكان آدمى للسجناء.

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