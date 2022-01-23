استشارى يحذر: أى دور برد هو إصابة بكورونا إلى أن يثبت العكس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، أن أوميكرون جعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار ولكن أقل حدة، ولهذا يعتبر أى دور برد هو إصابة بكورونا إلى أن يثبت العكس.







تابع "الحداد" خلال حواره إلى برنامج "أحلى أكلة" الذى يقدمه الشيف علاء الشربينى على قناة "ON"، أن واقع الفيروس قد يكون خفيفًا على البعض وقويًا على كبار السن، ولهذا يجب تطبيق برتوكول كورونا على من يصاب بالبرد ولو كانت الأعراض بسيطة، مشددًا على أنه يجب على الشخص المصاب عزل نفسه 5 أيام فى حالة تلقيه اللقاح أو أسبوع بحسب التوصيات العالمية أو 10 أيام بحسب توصيات وزارة الصحة فى مصر.

أضاف "الحداد" أنه يجب كذلك الالتزام بارتداء الكمامة لأن هناك استهتار بهذا الإجراء من جانب البعض، مقدمًا بعض "الكبسولات المناعية" لمواجهة كورونا -بحسب وصفه- ومنها الاهتمام بالغذاء البروتينى عالى الجودة والبقوليات مع تقليل السكريات والدهون والحرص على تناول المكسرات والخضروات الطازجة.

لفت الاستشارى إلى أن التدخين خطر فى حد ذاته على المناعة وهو وسيلة لنقل العدوى، وهذا ينطبق على التدخين الإيجابى أو السلبى لأن هناك من يدخن فى المنزل ويسبب الأذى للمحيط الذى يعيش فيه.

يذكر أن "أحلى أكلة" برنامج يومى يقدمه الشيف علاء الشربينى على قناة ON، من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثانية حتى الثالثة والنصف.