سفير مصر بكوبنهاجن يلتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وأمين الخارجية

جدة - نرمين السيد - التقى سفير جمهورية مصر العربية فى الدانمارك كريم شريف، الوزير "بيرتل هاردر" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدانماركى، والسفير "إريك راسموسن" وزير الدولة أمين عام وزارة الخارجية الدانماركية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين على المستويين البرلماني والقنصلى.





وفيما يتصل بالجانب البرلمانى، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدانماركى - من واقع خبرته السابقة كوزير للتعاون الدولى والتنمية والتعليم والتعليم العالى والشؤون الاجتماعية والهجرة فى حكومات دانماركية سابقة- بالتطورات التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات وبصفة خاصة البنية التحتية والتعليم والتعليم العالى والتعليم الفنى والبيئة والهجرة غير الشرعية.

كما أعرب عن تطلعه للتواصل والتعاون مع نظرائه بلجنتى العلاقات الخارجية بمجلسى النواب والشيوخ لتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الزيارات والخبرات والرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ومن جانبه، أشاد أمين عام وزارة الخارجية الدانماركية بالجالية المصرية فى الدانمارك ودورهم فى المساهمة فى التنميةالاقتصادية بالبلاد، كما أعرب عن تقديره للتطورات الإيجابية التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وهو ما شهده من واقع زياراته العديدة إلى مصر.