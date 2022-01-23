الأعلى للإعلام يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - وأعرب المجلس - فى بيان اليوم الأحد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - عن خالص تقديره للدور الذى يلعبه رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وقال "إن رجال الشرطة هم العيون الساهرة لصون الوطن، ويقدمون كل غال ونفيس لحماية أبنائه".
وأضاف "أن تلك الذكرى العظيمة التى سجلت صفحة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصرى ستظل دائما وأبدا رمزا للتضحية والفداء والعطاء من أجل الوطن".
وتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "حفظ الله مصر وحفظ رجال شرطتنا وقواتنا المسلحة من كل سوء، ورحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره".
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