«الشراكة من أجل التنمية» تنظم جولة لسفراء الدول الإفريقية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - حضر الجولة السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والذى أعرب عن سعادته بترتيب هذا الحدث واعتزازه بخروجه على الوجه الأكمل الذى يليق بما حققته مصر من إنجازات فى مجال الرعاية الصحية، مؤكداً على أهمية هذا الحدث فى تعريف أشقائنا فى القارة الإفريقية بتجربة مصر الناجحة فى هذا المجال، وفتح الباب أمام نقل الخبرات المصرية للدول الأخرى، بما يعزز من العلاقات المصرية الإفريقية فى هذا المجال، وهو ما يأتى على رأس أولويات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الدول الإفريقية فى مجال الرعاية الصحية، وبخاصة فى ظل التحديات الأخيرة الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الذى عزز منضرورة الارتقاء بالبنية التحتية للرعاية الصحية فى مختلف دول العالم وبخاصة فى إفريقيا.

شارك فى الجولة أيضاً الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى أعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتنظيم هذه الفعالية، وكذا سعادته باستقبال سفراء الدول الإفريقية المعتمدين فى القاهرة فى منشئات الهيئة العاملة وفقاً لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكداً على الجهود التى تقوم بها الهيئة فى توفير خدمات الرعاية الصحية للمصريين على أعلى مستوى، كما أبدى استعداد الهيئة التام لنقل خبراتها إلى نظيرتها فى الدول الإفريقية وتقديم كافة أوجه الدعم للدول الإفريقية فى مختلف مجالات الرعاية الصحية.

من جانبهم، أعرب سفراء الدول الإفريقية المشاركين فى فعاليات الجولة، عن بالغ سعادتهم بما شاهدوه من طفرة كبيرة حققتها مصر فى مجال الرعاية الصحية، وأشادوا بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى أطلقته مصر وبالنقلة النوعية التى سيحدثها هذا المشروع القومى العملاق فى مجال الرعاية الصحية فى مصر، خاصة بعد اكتماله، كما أعربوا عن تطلعهم للاستفادة من الخبرة المصرية فى تنفيذ هذا المشروع القومى ونقل الخبرة المصرية فى هذا السياق إلى دولهم، كما أكدوا على تقديرهم لما تقدمه مصر من دعم للدول الإفريقية، خاصةً من خلال الوكالة المصرية للشراكة منأجل التنمية، وثقتهم فى ريادة مصر إقليمياً ودولياً فى شتى المجالات.