الصحة: 60% من حالات سرطان الثدى المكتشفة مبكرا لا تحتاج لعلاج كيميائى

قالت وزارة الصحة والسكان إن 60% من حالات سرطان الثدي التي تم اكتشافها مبكرًا لا تحتاج إلى العلاج الكيميائى، مشيرة إلى أن مبادرة صحة المرأة تعمل يوميا ما عدا الجمعة من الساعة 9 إلى 3 مساء.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يتم متابعة سير العمل بالمبادرة ومؤشرات الأداء الرئيسية، مؤكدًا الدور الهام للمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة للارتقاء بالمنظومة الصحية، بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد أهمية نشر الأبحاث العلمية لنتائج مبادرات الصحة العامة في كبرى المجلات العلمية الدولية، لمشاركة العالم تلك النتائج بما يساهم في تطوير بروتوكولات العلاج.