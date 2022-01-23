/674530/تشيلسي-يضرب-توتنهام-بثنائية-نظيفة-بالدوري-الإنجليزي

انتهت أحداث مباراة تشيلسي وتوتنهام، بنتيجة هدفين دون رد للبلوز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز على المباراة، والتي بحث فيها تشيلسي على الفوز ونجح في تحقيقة على توتنهام.

افتتح الدولي المغربي حكيم زياش، من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة والأربعون من عمر اللقاء، من خلال تسديدة رائعة من حكيم زياش بباطن القدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين سكنت أعلى يمين المرمى.

وأكد البرازيلي تيجو سيلفا بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الخامسة والخمسون، من عمر المباراة، من خلال ركلة حرة لصالح فريق تشيلسي بالقرب من منطقة جزاء توتنام جهة اليسار نفذها ماونت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها تياجو سيلفا برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار هوجو لوريس.

وبهذ الفوز ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 47، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل توتنهام المركز السابع، برصيد 36 نقطة.

تشكيل توتنهام في المباراة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: تانجانجا، سانشيز، إيريك داير، دافيز

خط الوسط: دوهيرتي، هويبيرج، هاري وينكس

خط الهجوم: سيسينون، بيرجفاين، هاري كين

تشكيل تشيلسي في المباراة:

حراسة المرمى: كيبا أرازابالاجا

خط الدفاع: أزبلكويتا، تياجو سيلفا، روديجير، سار

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، حكيم زياش

خط الهجوم: ماسون ماونت، هودسون أودوي، روميلو لوكاكو

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

الجدير بالذكر أن حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هام على حساب تشيلسي ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحفظ كيفين دي بروين الصدارة للسيتي بعدما ساهم في تسجيل هدف المباراة الوحيد والذي جاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وكانت المباراة قوية بين الفريقين وحقق السيتي الفوز بشق الأنفس وأضاع مهاجمو الفريق أهداف عديدة بجانب لاعبي تشيلسي لوكاكو وزياش.