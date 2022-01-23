/674533/كأس-أمم-أفريقيا-نهاية-الشوط-الأول-بالتعادل-بين-تونس-ونيجيريا

انتهى الشوط الأول بين منتخب تونس ونظيره نيجيريا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودخل المنتخب النيجيري بهجوم على مرمى تونس في أول دقائق الشوط، واستعاد بعدها نسور قرطاج أنفسهم داخل الملعب وبادلو نيجيريا بعض الهجمات.

ولكن سنحوذ المنتخب النيجيري على معظم مجريات الشوط دون أي خطورة حقيقة، وعانى منتخب تونس في الخط الهجومي حيث لم يهددوا مرمى نيجيريا خلاله.

ويبحث المنتخب التونسي على تحقيق الفوز الثاني له في البطولة، وحجز مقعد في دور ربع النهائي، بعد السقوط في اللقاء الأخير بدور المجموعات، أمام جامبيا بهدف دون رد، بينما تسعى نيجيريا لمواصلة صحوتهم خلال البطولة ويتأهلوا للدور القادم.

تشكيل نيجيريا أمام تونس:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: أينا، كينيث أوميرو، ويليام إيكونج، زايدو.

الوسط: سيمون، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو

وفيما يلي تشكيل منتخب تونس للمباراة:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: أسامة الحدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، محمد دراجر

خط الوسط: عيسى العيدوني، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، حمزة رفيعة

مباراة تونس ونيجيريا

يشهد ملعب ليمبي، علة مباراة نيجيريا وتونس، وتبث المباراة على قناة beIN Sports HD 2 Max / beIN Sports HD 1 Max، بتعليق صوتي عصام الشوالي.

يبحث المنتخب التونسي على تحقيق الفوز الثاني له في البطولة، وحجز مقعد في دور ربع النهائي، بعد السقوط في اللقاء الأخير بدور المجموعات، أمام جامبيا بهدف دون رد.

الطريق للدور الـ 16

تأهل المنتخب التونسي، للدور الـ 16 ، من المجموعة السادسة بجانب منتخبي مالي وجامبيا، بعد تواجده في أفضل أربع مراكز في الثالث، برصيد ثلاثة نقاط.

وتأهل المنتخب النيجيري من المجموعة الرابعة، بعد إحتلاله المركز الأول، برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب مصر خلفة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو

انتهت أحداث مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الأول، في لقاء جمع بين المنتخبين، في ثالث وختام المجموعة الرابعة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب نيجيريا في تسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق صادق عمر، من خلال كيليتشي إيهيناتشو أرسل تميرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها عمر صادق بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني.

وأكد المنتخب النيجيري بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، عن طريق ويليان تروست، من خلال خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يمين الحارس.