/674536/انتحار-طفل-من-مدينة-إهناسيا-غرب-محافظة-بني-سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف " إخطارآ من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث في حيز مدينة اهناسيا " قرية المسيد " غرب محافظة بني سويف عبارة عن حالة إنتحار لطفل يبلغ من العمر خمسة عشر عاما .

تحرك الاسعاف

وقد وجه مدير الامن ، بسرعة تحرك الاسعاف الى مكان الحادث وتركت سيارة اسعاف الى مكان الحادث وقد استقبلت مستشفى بني سويف الجامعي عرفة حمدام سلام""جثة هامدة " يبلغ من العمر ١٥ عام .

تحريات المباحث والنيابة

هذا وتكثف مباحث مركز اهناسيا اجراءاتها وتحرياتها حول ظروف ودواعي الانتحار بالتعاون مع النيابة العامة والتي بدأت على ارض الواقع بمعاينة مكان الواقعة ورفع البصمات وسؤال الاهل والجيران حول ما اذا كانت هناك خلافات عائلية او شخصية للمتوفي او اسباب جعلته يتجه نحو التخلص من حياته والى الان في انتظار النتائج النهائية للتحقيقات التي ستكشف ف القريب العاجل السبب وراء انتحار او إدعاء انتحار طفل لم يبلغ سن الرشد بعد.