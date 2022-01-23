/674538/غلق-وتشميع-مركز-للتغذية-العلاجية-وللتجميل-وعنايه-بالبشرة-والشعر-يديره-منتحل-صفة-طبيب

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة .

غلق وتشميع مركز للتغذية العلاجية وللتجميل وعنايه بالبشرة والشعر يديره منتحل صفة طبيب

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر بإشراف الدكتور احمد بغدادى وكيل المديرية، بتنفيذ حملة على مركز للتغذية العلاجية وللتجميل وعنايه بالبشرة والشعر في مركز بني سويف يديره منتحل صفه طبيب لا يحمل رخصه مزاولة مهنة الطب ويقوم بالكشف على المرضي وتضليلهم ، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك .

حيث أسفرت الحملة عن ضبط كميه كبيرة من المستحضرات العشبية والادويه مجهولة المصدر و أدوية مستورده ومهربه وغير مسجله بوزارة الصحه كما تم ضبط أجهزة للتخسيس وأجهزة ليزر يتطلب تشغيلها طبيب متخصص ، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر .

هذا وقد شارك وأشرف على الحملة : الدكتور احمد عبد العظيم نائب مدير إدارة العلاج الحر ، والدكتور مصطفى محمود ، والدكتورة مريم علاء الدين إدارة العلاج الحر ، والدكتورأحمد ماهر توفيق والأستاذ احمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك رئاسة مجلس الوزراء ا محمود فوزى و عبد الرحمد سعد و أ/ سامح يسن من جهاز حمايه المستهلك.