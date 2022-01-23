/674539/مجلس-القبائل-والعائلات-المصرية-بسيناء-يهنئ-شيوخ-وقبائل-العائلات-والأهالي-بمناسبة-عودتهم-لبيوتهم-وأراضيهم

قام الشيخ عبدالمنعم رفاعى امين عام المجلس بمحافظة شمال سيناء، بزيارة لأهالي عدد من القرى بمحافظة شمال سيناء، وهي: (الظهير والعراج وأبورفاعي وحي أبوفرج و تجمعات الغراء)، بجنوب مدينة الشيخ زويد؛ للاستماع للاحتياجات العاجلة والملحة لكافة الأسر ومباركة العودة لديارهم .

دوت الخليج

مجلس القبائل واالعائلات المصرية بسيناء

وأكد الوفد المرافق لأمانة المجلس بمحافظة شمال سيناء أن دماء الشهداء الذكية هي التي مهدت الطريق للنهضة الشاملة التي تشهدها محافظة شمال سيناء في كافة المجالات.

ووجه الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، بتقديم خدمات واحتياجات الأهالي، والتعرف على مطالب الأهالي على أرض الواقع، والعمل على سرعة تلبيتها ، كما يتقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة، تقديراً لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره.

وأكد " مطر " ، أن القيادة السياسية مهتمة بإعادة جميع الخدمات لمدينة الشيخ زويد، فضلا عن عزم الدولة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض سيناء.

وفي نفس السياق، أوضح رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعائلات المصرية ، أن منطقة الشيخ زويد ستشهد مرحلة تعمير غير مسبوقة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن أمانة المجلس بشمال سيناء ستقوم بعملية إعمار المنطقة من خلال استصلاح الأراضي التي تحولت إلى بور وإعمار المنازل وتقديم الخدمات المجتمعية.

كما أكد الشيخ عبدالمنعم رفاعى امين عام المجلس بمحافظة شمال سيناء ، على أن توجيهات القيادة الساسية تجاه سيناء تتمثل في إقامة المشروعات الخدمية لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الإنجازات مستمرة بمحافظة شمال سيناء، ويتم افتتاح المشروعات في مختلف القطاعات بصفة مستمرة في كل وقت.

حفظ الله مصر وشعبها العظيم بقيادة الرئيس البطل الهمام الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية .

وما وجد في الزيارة من سعادة الأهالي بالعودة الي ديارهم وانها من جانب الدعم المعنوي لأهالينا وصمودهم وتمسكهم بالتعمير في المنطقة حيث طالب الأهالي بمزيد من الخدمات التي من شأنها تعمير المنطقة ومازالت تحتاج الي توصيل خدمات واعادة بناء للمنازل وتوصيل مياه وكهرباء واعادة الرقعة الزراعية كما كانت .

وبالفعل قامت امانة شمال سيناء برئاسة الشيخ عبدالمنعم رفاعى بعمل حصر لجميع متطلباتهم الخاصة وتم عرضها على الشيخ كامل مطر رئيس المجلس ووعد بتلبية جميع المطالب وتقديمها الي جميع الجهات المعنية .