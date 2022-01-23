674540 /674540/صور-مناقشة-ثقافة-النواب-القصور-الشديد-في-وجود-المسارح-بحضور-الوزيرة 10:22 م - الأحد 23 يناير 2022 قامت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن القصور الشديد في وجود المسارح ودور العرض السينمائي في العديد من المحافظات، وذلك بحضور وزيرة الثقافة. دوت الخليج وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،وذلك لدعم جهود تنفيذ النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية. تابع موقع دوت الخليج علي

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