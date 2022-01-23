رسمياً مصطفى فتحي يرحل عن الزمالك وينتقل إلى التعاون السعودي

/674542/رسميا-مصطفى-فتحي-يرحل-عن-الزمالك-وينتقل-إلى-التعاون-السعودي

أعلن نادي التعاون السعودي عن ضم مصطفى فتحي بشكل رسمي من الزمالك، بعدما كانت تعثرت المفاوضات مؤخراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء انتقال مصطفى فتحي للتعاون مقابل مليون دولار يحصل عليهم الزمالك كاش، يتحمل مصطفى فتحي منهم نصف مليون دولار، ليسهل اللاعب انتقاله للفريق السعودي.

وشهدت الأيام الماضية بعض المناوشات بين إدارة التعاون ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب إعلانه تفاصيل الصفقة وهو ما أغضب إدارة الفريق السعودي بجانب أيضاً بعض الشروط الذي وضعها الزمالك في عقد انتقال اللاعب.

مرتضى منصور: نريد قيمة صفقة مصطفى فتحي كاش من التعاون.. ومشكلتهم مع اللاعب وليس معنا

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول صفقة انتقال مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية: " الزمالك يريد الحصول على قيمة التعاقد مع مصطفى فتحي من التعاون نقداً وليس على أقساط".

وأكمل: " إذا كان لدى التعاون أي مشكلة فعليه حلها مع مصطفى فتحي بعيداً عن الزمالك، أما نحن نريد الحصول على قيمة الصفقة على مرة واحدة نقداً".

مرتضى منصور يعلن رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك والانتقال للتعاون السعودي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن مصطفى فتحي لم يفتعل أي أزمات داخل النادي منذ التعاقد معه.

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي".

مصطفى فتحي

وتابع "طلبت من مصطفى فتحي الصبر والتواجد داخل نادي الزمالك مع الوعد بزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه ولكن اللاعب لديه إصرار على خوض التجربة ولن نقف في طريق اللاعب نهائيا ونحترم الجميع".

واختتم "محمد صبري نجم الزمالك السابق هو من قام بترشيح اللاعب لنادي الزمالك للتعاقد معه وأنه موافق على رحيل اللاعب للعب في الدوري السعودي".