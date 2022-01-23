أرملة الشهيد عبدالرحمن عادل لـ مساء dmc: كان شايل كفنه على إيده (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "كان شايل كفنه على إيده، ومستنى فى أى لحظة إنه يستشهد، وكان بيتمنى الشهادة، وأصعب أيام حياته لما كان حد من صحابه يستشهد".

وتابعت: "كان ملاك ربنا بعته فترة محددة وكان فوق الوصف"، لافتة إلى أنه نمى فى أطفاله حب الوطن والناس والخير.

وأوضحت أن عم زوجها كان شهيد فى حرب 67، متابعًة: "كان بيقولى عايز أكمل مشوار عمى، وقالى ربنا هيديكى القوة بعدى وهتكونى البطلة من بعدى".