خبير معلومات لـ مساء dmc: العالم الافتراضى يلوث الكوكب بشكل عنيف

جدة - نرمين السيد - قال المهندس مصطفى أبوجمرة خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الواقع الافتراضى عالم مخلق صناعيا من قبل مهندسين وقواعد الحوكمة له ما زالت غير واضحة، لافتًا إلى البعض يشترى أراضى فى الواقع الافتراضى على أمل أن يكون الأمر مهم فى المستقبل، ولكن المخاطر فى هذا الموضوع عالية.





وأضاف خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن بيع أراضى الواقع الافتراضى يتم بالعملات المشفرة، ناصحا المواطنين بعدم التعامل بالعملات المشفرة لأنها غير مقننة وممنوعة، خصوصًا وأنها شديدة المخاطر، موضحا أننا سننتقل إلى العالم الافتراضى عما قريب، لا سيما بعد دعمه بشكل كبير من شركة فيسبوك. وأشار إلى أن العالم الافتراضى يلوث الكوكب بشكل عنيف، مضيفًا: "بيحرق كهرباء تزيد من تلوث الكوكب، إنتاج عملة واحدة فى العالم الافتراضى يحرق كهرباء تكفى منزل لمدة أسبوع"، كما يخلق فجوة رقمية وعمل طبقات اجتماعية.

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