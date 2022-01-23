”الرقابة الصحية”: مستعدون لبناء قدرات الدول الأفريقية لتقديم خدمة بمعايير قياسية

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة مستعدة لبناء قدرات الدول الأفريقية في مجالات وضع المعايير الرقابية للخدمة الصحية وسبل اعتماد المنشآت الطبية لضمان أداء خدمات صحية بمعايير قياسية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال فاعليات اليوم الأول للمؤتمر السنوى للشراكة المصرية الأفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك قدرات كبيرة تؤهلها لوضع مصر على خريطة الرعاية الصحية عالميًا، مضيفًا أنه حتى الآن تم اعتماد 17 منشآة صحية وما يقرب من تسجيل 114 منشآة طبية تابعة للرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل، أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك دور كبير لهيئة الاعتماد في تعريز التعاون الأفريقي المصري في مجال الصحة، وخاصة مجالات الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأشقاء الأفارقة إنما يمثل أحد أهم المحاور التي توثق العلاقات وتستهدف بناء الكوادر، وتابع: سيكون هناك دور لتفعيل ورش التدريب والتعليم بشكل مكثف.

وتابع الدكتور أشرف اسماعيل، أن هيئة الاعتماد والرقابة تقوم بتأهيل المستشفيات للاعتماد وفقًا لمعايير المنظمات الدولية حتى تكون صالحة لتقديم الخدمات مميزة مشيرًا إلى ضخامة إمكانيات هيئة الرعاية خاصة أنها تقدم مستوى جيد من الخدمات المراقبة جيدًا.

وأضاف، أن مشروع التأمين الصحي الشامل بفضل القيادة السياسية أعاد وضع مصر على خريطة التطورات الصحية العالمية وجعلها نموذج يحتذى به في المحافل في الوقت الذي أشادت به المنظمات الدولية، وتابع: نموذج التغطية الصحية الشاملة التي ينعم بها المصريين إنما تمثل تحولًا جوهريًا في طريقة أداء الخدمات التي جعل الخدمة تنافسية ارتقت إلى حيز السياحة العلاجية.

شارك الدكتور أشرف إسماعيل في حفل تكريم 25 سفيرًا أفريقيًا الذي تم اليوم على هامش فاعليات المؤتمر السنوي الأول للشراكة المصرية الأفريقية وتنمية السياحة العلاجية بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.