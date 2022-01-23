تختلف من شخص لأخر.. الصحة تكشف مفاهيم خاطئة عن الشيخوخة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مفاهيم خاطئة عن الصحة والشيخوخة تتضمن الوصول إلي عمر معين سيحد الشخص من ممارسة الأنشطة التى اعتاد عليها. وشملت المفاهيم الخاطئة، الإصابة بالضعف والشعور بأنه سيصبح عبئا علي أهله، وليس كل كبار السن بنفس المستوى الصحى لذلك تختلف أعراض الشيخوخة من شخص لأخر.

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