/674545/ياسر-رزق-الشعب-المصري-هو-الرابح-الوحيد-فى-المنطقة-من-ثورات-الربيع-العربي

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، أن الفترة ما بين حكم الاخوان وما قبله من انتاخابات مجلسي الشعب والشوري، والتي فاز فيها حزب الحرية والعدالة فى ، والتي اسفرت عن فوز مرشح الاخوان فى انتخابات الرئاسة، إضافة إلى عدم وجود صفقات مع المجلس العسكري،لابد من توعية الشباب بما حدث فى هذه الفترة، مؤكدا أنه على السلطة الحاكمة ان تعي الاسباب التي ادت للثورتين وان تتلافاها.

دوت الخليج

الرابحون والخا سرون من ثورات الربيع العربي

وأكد الكاتب الصحفي ياسر رزق أن الشعب المصري هو الشعب الوحي الرابح من ثورات الربيع العربي فى المنطقة، موضحا أنه تم اختطاف ثورة يناير ووئدت وضاعت أهدافها من العيش والحريةو والعدالة الاجتماعية، فضلا عنن محاولات تغيير هوية وطن عمرها 700 سنة مما تسبب فى الغاء الدولة الوطنية واسقاطها، وكانت الدولة المصرية فى هذه الفترة مجرد تابع للدولة التركية.

ولفت ياسر رزق، إلى ان الرئيس السيسي استطاع ان يصون دولته من خلال رؤيته و عمل مشروع وطني ورؤية دولة اعطت الاسس والمرتكزات للجمهورية الثانية، موضحا أن فترة الاخوان تعد فترة اوهام ووعود وخديعة ، اهم الدروس المستفادة ، تمكين الشباب وتمكينهم لافتا إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، حيث يضم فئات عمرية محتلفة ينفذ منها

وتابع رزق، أن الشعب المصري كان منتبه لاسقاط الدولة المصري، من خلال رفضه لوجود الاخوان خلال عشرة أو عشرين عام ، لافتا إلى الدروس المستفادة من تلك الفترة فكرة الدولة الوطنية، معاها فكرة الجيش الوطني والمحصصة فى انظمةو الحكم العربية من عوامل انهيار الدولة وسيادة اطائفة عن الكفر ، لافتا إلى انتشارهخا فى عدد من الدول موضحا ان مصر تدعم جيش الوطني ، والتي تتنافي مع ايران وغيرها من الدولن ولا اعفي القزي الدوليوة بالتعاون مع العناصر الداخلية تالليبية من تاجيل الانتخابات كما الوضع فى السودان

مشروع فارسي مشروع عثماني ،ومشروع مصري، والدور المصري فى لم الشمل، مشيرا إلى ما هو المطلوب من السطة فى سوريا لكي تعود سوريا ، مما يدل على استعادة مصر لقوتها الشاملة،