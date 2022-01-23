كأس أمم افريقيا.. تونس تقصي نيجيريا برائعة المساكني «فيديو»

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حقق منتخب تونس الفوز على نظيره نيجيريا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ودخل المنتخب النيجيري بهجوم على مرمى تونس في أول دقائق الشوط، واستعاد بعدها نسور قرطاج أنفسهم داخل الملعب وبادلو نيجيريا بعض الهجمات.

ولكن استحوذ المنتخب النيجيري على معظم مجريات الشوط دون أي خطورة حقيقة، وعانى منتخب تونس في الخط الهجومي حيث لم يهددوا مرمى نيجيريا خلاله.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء منتخب تونس، وحاولوا على مرمى نيجيريا في أكثر من هجمة.

حتى سجل يوسف المساكني هدف صاروخي في باك نيجيريا في الدقيقة 47 بالشوط الثاني، وحاول المنتخب النيجيري بعدها أن يعدل النتيجة ولكن تألقت دفاعان نسور قرطاج وحافظواعلى تقدمهم.

أي هدف يا مساكني! 🚀



تونس تتقدم بالهدف الأول على نيجيريا بقذيفة من يوسف المساكني ⚽



نسور قرطاج في المقدمة. 🇹🇳#كأس_الأمم_الإفريقية - #إفريقيا_مع_جول - #AFCON2021 pic.twitter.com/PPJD5Qg0s1 — جول العربي - GOAL (@GoalAR) January 23, 2022

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب التونسي لدور الثامانية من كأس أمم أفريقيا، ويضرب موعد مع بوركينا فاس التي أقصت الجابون.

تشكيل نيجيريا أمام تونس:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: أينا، كينيث أوميرو، ويليام إيكونج، زايدو.

الوسط: سيمون، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو

وفيما يلي تشكيل منتخب تونس للمباراة:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: أسامة الحدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، محمد دراجر

خط الوسط: عيسى العيدوني، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، حمزة رفيعة

نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو

انتهت أحداث مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الأول، في لقاء جمع بين المنتخبين، في ثالث وختام المجموعة الرابعة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب نيجيريا في تسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق صادق عمر، من خلال كيليتشي إيهيناتشو أرسل تميرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها عمر صادق بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني.

وأكد المنتخب النيجيري بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، عن طريق ويليان تروست، من خلال خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يمين الحارس.