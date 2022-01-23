/674548/يوسف-المساكني-رجل-المباراة-بين-تونس-ونيجيريا-بأمم-إفريقيا

نجح الدولي التونسي يوسف المساكني، من تحقيق جائزة رجل المباراة، والتي جمعت بين منتخب بلاده ونيجيريا، في لقاء جمع بين المنتخبين في الدور ثمن نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ظهر المساكني في المباراة في أكثر من مشهد في اللقاء، والذي جاء بالكلمة العليا في الحاضرين، وتسجيل هدف الفوز.

سجل يوسف المساكني، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة والأربعون من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من خارج منطقة الجزاء، ثم سددها بقوة لتسكن الشباك.

بهذا الفوز يحجز منتخب تونس مقعد في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، أمام منتخب بوركينا فاسو.

منتخب تونس امام نيجيريا

ودخل المنتخب النيجيري بهجوم على مرمى تونس في أول دقائق الشوط، واستعاد بعدها نسور قرطاج أنفسهم داخل الملعب وبادلو نيجيريا بعض الهجمات.

ولكن استحوذ المنتخب النيجيري على معظم مجريات الشوط دون أي خطورة حقيقة، وعانى منتخب تونس في الخط الهجومي حيث لم يهددوا مرمى نيجيريا خلاله.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء منتخب تونس، وحاولوا على مرمى نيجيريا في أكثر من هجمة.

حتى سجل يوسف المساكني هدف صاروخي في باك نيجيريا في الدقيقة 47 بالشوط الثاني، وحاول المنتخب النيجيري بعدها أن يعدل النتيجة ولكن تألقت دفاعان نسور قرطاج وحافظواعلى تقدمهم.

أي هدف يا مساكني! 🚀



تونس تتقدم بالهدف الأول على نيجيريا بقذيفة من يوسف المساكني ⚽



نسور قرطاج في المقدمة. 🇹🇳#كأس_الأمم_الإفريقية - #إفريقيا_مع_جول - #AFCON2021 pic.twitter.com/PPJD5Qg0s1 — جول العربي - GOAL (@GoalAR) January 23, 2022

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب التونسي لدور الثامانية من كأس أمم أفريقيا، ويضرب موعد مع بوركينا فاس التي أقصت الجابون.

تشكيل نيجيريا أمام تونس:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: أينا، كينيث أوميرو، ويليام إيكونج، زايدو.

الوسط: سيمون، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو

تشكيل منتخب تونس للمباراة:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: أسامة الحدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، محمد دراجر

خط الوسط: عيسى العيدوني، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، حمزة رفيعة