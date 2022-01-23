/674550/سفير-مصر-بالكاميرون-التاريخ-يساند-مصر-قبل-مواجهة-كوت-ديفوار-وملعب-جابوما-تم-تجهيزة-بشكل-جيد

أكد مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون أن الجميع ينتظر مواجهة الفراعنة أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "المواجهات التاريخية بين مصر وكوت ديفوار تصب في مصلحة الفراعنة والجميع ينتظر هنا هذه المباراة ولدي ثقة بأن يكون الفوز في صالح منتخب مصر والأهم الثقة في لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة والتركيز الشديد".

وتابع "هناك تركيز عالي من لاعبي منتخب مصر، وأتواجد مع الفريق بشكل كبير، وسأكون متواجد مع البعثة غداً ولكن هناك أمور خاصة بالتأشيرات والأتوبيسات الخاصة بانتقال الجماهير لملعب المباراة، وهناك تنسيق كامل مع الحكومة الكاميرونية في الفترة الحالية".

وزاد "هناك شكوى من ستاد جابوما لأنه من أقل الملاعب، وكانت تقام عليه مباريات مجموعة منتخب الجزائر الشقيق، والجميع اشتكى من سوء أرضية الملعب".

وواصل "مسئولي الاتحاد الأفريقي أكدوا أن الاصلاحات في الاستاد تم تجهيزها بشكل جيد وسيكون الملعب على أكمل وجه في مباراة الأربعاء المقبل".

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن تواجد 6 عينات إيجابية من لاعبي الدوري المصري.. وكشف موقف لاعبي الأهلي والزمالك

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن أي لاعب يتواجد داخل الدوري المصري وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب يكون هناك تحاليل منشطات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "يتم متابعة مباريات الدوري المصري وكان آخرها كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، وهناك 6 لاعبين العينات الخاصة بهم إيجابية، وبعد إنتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن أسمائهم".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "اللاعبين من خارج الأهلي والزمالك، وبعد إظهار العينة إيجابية يتم تحويل الأمر للجنة الإستماع ولجنة العقوبات وأيضا الاستئناف، ثم تثبيت القرار وإعلان الاسماء".

واختتم "من يتعرض لكورونا يكون هناك استعداد للأمر، وهناك عوامل من ضعف المناعة والرياضة الصحيحة السليمة تقوم بتحسين كل شيئ".

وزير قطاع الأعمال: كنت أتمنى فوز غزل المحلة على الزمالك بنتيجة كبيرة.. وسعيد بمستوى زعيم الفلاحين

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه سعيد بفوز غزل المحلة على الزمالك في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "قلت سابقا وقت تواجد محمد عودة عندما كان مدربا للفريق أنني متفائل بفريق غزل المحلة وقمنا بالتعاقد مع 17 صفقة جديدة، والأداء الذي ظهر به اللاعبون متوقع وفوز مستحقط.

وتابع "فريق غزل المحلة يقدم كرة قدم ممتازة حاليا وخامة اللاعبين جيدة، والمدير الفني عبد الحميد بسيوني يقدم مستويات جيدة ومن قبل محمد عودة وأشكر الجميع على الدعم والمساندة".