يوسف المساكني: « ذهبنا إلى الكاميرون للفوز بكأس أمم أفريقيا »

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تحدث يوسف المساكني نجم منتخب تونس، حول فوز فريقه على نيجيريا ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المساكني في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " قدمنا كل ما في وسعنا، وفرحنا الشعب التونسي، بعدما فوزنا على منتخب نيجيريا القوي، انترنا اليوم بالإرادة".

وأضاف: " طلبت من محمد دراجر أن يعطي لي الكرة وكنا متدربين على تلك اللعبة ووفقني الله في إحراز الهدف الذي أعطى لنا التأهل أمام نيجيريا".

وزاد: " نريد أن نفرح الشعب التونسي وهذا ما جئنا من أجله، نتمنى أن نصل إلى أبعد حد في البطولة ونفوز بها، جميع اللاعبين عينهم على اللقب".

وأختتم قائلاً: " لدينا غيابات كثيرة بسبب الإصابات التي ضربت معسكرنا، ولكن اللاعبين المتواجدين قد المسئولية، وهذا ما شاههده الجميع أمام نيجيريا".

يوسف المساكني رجل مباراة تونس ونيجيريا

نجح الدولي التونسي يوسف المساكني، من تحقيق جائزة رجل المباراة، والتي جمعت بين منتخب بلاده ونيجيريا، في لقاء جمع بين المنتخبين في الدور ثمن نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وظهر المساكني بشكل مميز خلال المباراة، والذي جاء بالكلمة العليا في الحاضرين، وتسجيل هدف الفوز.

وسجل يوسف المساكني، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة والأربعون من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من خارج منطقة الجزاء، ثم سددها بقوة لتسكن الشباك.

تونس ضد نيجيريا

ودخل المنتخب النيجيري بهجوم على مرمى تونس في أول دقائق الشوط، واستعاد بعدها نسور قرطاج أنفسهم داخل الملعب وبادلو نيجيريا بعض الهجمات.

ولكن استحوذ المنتخب النيجيري على معظم مجريات الشوط دون أي خطورة حقيقة، وعانى منتخب تونس في الخط الهجومي حيث لم يهددوا مرمى نيجيريا خلاله.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء منتخب تونس، وحاولوا على مرمى نيجيريا في أكثر من هجمة.

حتى سجل يوسف المساكني هدف صاروخي في باك نيجيريا في الدقيقة 47 بالشوط الثاني، وحاول المنتخب النيجيري بعدها أن يعدل النتيجة ولكن تألقت دفاعان نسور قرطاج وحافظواعلى تقدمهم.

أي هدف يا مساكني! 🚀



تونس تتقدم بالهدف الأول على نيجيريا بقذيفة من يوسف المساكني ⚽



نسور قرطاج في المقدمة. 🇹🇳#كأس_الأمم_الإفريقية - #إفريقيا_مع_جول - #AFCON2021 pic.twitter.com/PPJD5Qg0s1 — جول العربي - GOAL (@GoalAR) January 23, 2022

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب التونسي لدور الثامانية من كأس أمم أفريقيا، ويضرب موعد مع بوركينا فاس التي أقصت الجابون.