لمدة يومين.. الأرصاد تكشف سبب الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة

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جدة - نرمين السيد - وتشهد البلاد أجواء شديدة البرودة على جميع الأنحاء بسبب مزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على إثر تبريد كبير فى طبقات الجو العليا ونشاط للرياح الشمالية على جميع الأنحاء لتزيد من الشعور ببرودة الطقس.
كما تتكاثر السحب لتقلل من ساعات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، وتزيد من فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء الشمالية.
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